  • 18 апреля 202118.04.2021воскресенье
  • USD75,5535
    EUR90,4602
  • В Тюмени -5..-7 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Трудоустройство выпускников вузов и ссузов оценит Тюменьстат

Общество, 18:54 18 апреля 2021

Группа "WorldSkills Russia" во ВКонтакте | Фото: Группа "WorldSkills Russia" во ВКонтакте

Тюменьстат проведет выборочное обследование среди выпускников, получивших высшее и среднее профессиональное образование в 2016-2020 годах. Специалисты оценят: насколько их фактическое трудоустройство соответствует профессиям, на которые они учились.

В Тюменской области в обследовании примут участие 543 респондента, в ХМАО-Югре – 537, в ЯНАО – 475, сообщили в ведомстве. Полученные сведения являются конфиденциальными, пишет "Вслух.ру".

Напомним, что в Тюменской области с 2009 года действует программа стажировки для выпускников профессиональных учебных заведений по полученным специальностям. Цель её – получение первоначального опыта и стажа для дальнейшего продолжения карьеры по профилю.

Продолжительность стажировки составляет до трех месяцев, выпускники работают с наставниками. Для ребят предусмотрена минимальная зарплата - 12 тыс. 871 руб.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:17 18.04.2021В Тюменской области названы обладатели Гран-при студвесны и статуэтки звезды из Большой Медведицы
20:34 18.04.2021Гинекологи ОКБ №2 спасли молодую женщину с внематочной беременностью
19:15 18.04.2021В Югре создали онлайн-переводчик с языка манси
18:54 18.04.2021Трудоустройство выпускников вузов и ссузов оценит Тюменьстат