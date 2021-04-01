Трудоустройство выпускников вузов и ссузов оценит Тюменьстат

| Фото: Группа "WorldSkills Russia" во ВКонтакте | Фото: Группа "WorldSkills Russia" во ВКонтакте

Тюменьстат проведет выборочное обследование среди выпускников, получивших высшее и среднее профессиональное образование в 2016-2020 годах. Специалисты оценят: насколько их фактическое трудоустройство соответствует профессиям, на которые они учились.

В Тюменской области в обследовании примут участие 543 респондента, в ХМАО-Югре – 537, в ЯНАО – 475, сообщили в ведомстве. Полученные сведения являются конфиденциальными, пишет "Вслух.ру".

Напомним, что в Тюменской области с 2009 года действует программа стажировки для выпускников профессиональных учебных заведений по полученным специальностям. Цель её – получение первоначального опыта и стажа для дальнейшего продолжения карьеры по профилю.

Продолжительность стажировки составляет до трех месяцев, выпускники работают с наставниками. Для ребят предусмотрена минимальная зарплата - 12 тыс. 871 руб.