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Артисты из Сургута дадут спектакль в Москве в День Победы

Общество, 11:15 18 апреля 2021

ugra-news.ru | Фото: ugra-news.ru

Спектакль "Имена на поверке" даст Сургутский музыкально-драматический театр на малой сцене Театра Российской Армии в Москве 9 мая. Об этом пишет портал ugra-news.ru.

Пьеса "Имена на поверке" создана на основе стихотворений поэтов, погибших в годы войны. Кроме поэзии ключевыми особенностями спектакля станут хореография, пластика, живой голос и музыка.

Всего постановку уже увидели зрители 16 городов России и зарубежья, в том числе в Берлине и Дрездене.

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# культура , Югра

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