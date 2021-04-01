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Заявки в "Отряды мэра" подали более 1400 юных тоболяков

Общество, 11:38 18 апреля 2021

КДМ Тобольск | Фото: КДМ Тобольск

1 тыс. 400 школьников и молодежи подали заявки на трудоустройство в летний период и завершают подготовку документов в Тобольске, сообщает администрация города.

С участниками летней трудовой кампании начали связываться потенциальные работодатели. Приняты полностью готовые пакеты документов несовершеннолетних на трудоустройство.

В 2021 году все учреждения социальной сферы, в том числе образования, спорта, культуры, молодежной политики трудоустраивают ребят самостоятельно. Актуальная информация и контактные лица размещены на информационных досках школ или учреждений социальной сферы.

Работать подростки будут по 3,5 часа в день. Заработная плата несовершеннолетних участников "отрядов мэра" за одну смену составит в среднем 3 тыс. 800 рублей. Кроме того, от Центра занятости населения Тобольска и Тобольского района несовершеннолетним работникам будет выплачиваться материальная помощь.

Ранее сообщалось, что в Тобольске летом будет организовано шесть смен продолжительностью десять дней. Для несовершеннолетних создадут более 1 тыс. 700 временных рабочих мест.

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# отряды мэра

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