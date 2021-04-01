Тюменец потратил 7000 рублей с чужой банковской карты

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

40-летнего безработного жителя Тюмени задержали сотрудники уголовного розыска. Мужчину подозревают в краже средств с чужой банковской карты, сообщает УМВД РФ по Тюменской области.

В дежурную часть "Тюменский" обратился 25-летний сотрудник одной из торгово-сервисных компаний. Мужчина пояснил, что он потерял банковскую карту, с которой неизвестный похитил более семи тысяч рублей.

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. В отделе полиции задержанный признался в содеянном и сообщил, что нашел банковскую карту на улице. Он отправился в магазин, где купил продукты питания, сигареты и алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса России "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до шести лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.