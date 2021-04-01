Тюменский проект "Искусство спасения" получил грант Росмолодежи

| Фото: "Волонтеры-медики Тюменской области" ВКонтакте | Фото: "Волонтеры-медики Тюменской области" ВКонтакте

С наградами вернулись с V Всероссийского форума волонтеров-медиков представители регионального отделения. Слет проходил в мастерской управления "Сенеж" с 14 по 17 апреля, сообщают волонтеры-медики Тюменской области.

Региональный координатор ТРО Шекер Беликова получила благодарность за плодотворную работу и вклад в развитие регионального отделения ВОД " Волонтеры-медики".

Координатор направления "Обучение первой помощи и сопровождение мероприятий" Наталья Бородина защитила проект "Искусство спасения" на грантовом конкурсе Росмолодежи, он получил 117 тыс. рублей.

Проект направлен на повышение грамотности в вопросах оказания первой помощи пострадавшим водителями транспортных средств. Волонтеры продолжат помогать преподавателям автошкол Тюмени по блоку "Медицина". Особое внимание будет уделяться практическим навыкам, что в долгосрочной перспективе может привести к повышению качества оказания доврачебной помощи в случае ДТП.