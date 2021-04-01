  • 18 апреля 202118.04.2021воскресенье
  • USD75,5535
    EUR90,4602
  • В Тюмени -2..-4 С 5 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменский проект "Искусство спасения" получил грант Росмолодежи

Общество, 15:29 18 апреля 2021

"Волонтеры-медики Тюменской области" ВКонтакте | Фото: "Волонтеры-медики Тюменской области" ВКонтакте

С наградами вернулись с V Всероссийского форума волонтеров-медиков представители регионального отделения. Слет проходил в мастерской управления "Сенеж" с 14 по 17 апреля, сообщают волонтеры-медики Тюменской области.

Региональный координатор ТРО Шекер Беликова получила благодарность за плодотворную работу и вклад в развитие регионального отделения ВОД " Волонтеры-медики".

Координатор направления "Обучение первой помощи и сопровождение мероприятий" Наталья Бородина защитила проект "Искусство спасения" на грантовом конкурсе Росмолодежи, он получил 117 тыс. рублей.

Проект направлен на повышение грамотности в вопросах оказания первой помощи пострадавшим водителями транспортных средств. Волонтеры продолжат помогать преподавателям автошкол Тюмени по блоку "Медицина". Особое внимание будет уделяться практическим навыкам, что в долгосрочной перспективе может привести к повышению качества оказания доврачебной помощи в случае ДТП.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волонтеры-медики

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:00 18.04.202119 апреля - события дня
17:14 18.04.2021В Ялуторовске отреставрируют и отправят на выставку резные наличники старых домов
16:43 18.04.2021В Тюмени стартовал прием заявок на фестиваль "Морфология улиц"
16:11 18.04.2021150 участников будут соперничать на областном этапе конкурса "Педагог года"