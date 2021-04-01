  • 19 апреля 202119.04.2021понедельник
  • USD75,5535
    EUR90,4602
  • В Тюмени -3..-5 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени трехлетний ребенок получил ожоги ладони

Общество, 13:19 19 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экстренную помощь трехлетнему мальчику с ожогом ладони I-II степени оказали медики скорой помощи в Тюмени 18 апреля. Пострадавшего доставили в ОКБ№1, сообщает Станция скорой медицинской помощи.

Ребенок дотронулся рукой до включенной плиты и получил ожог: кожа на левой ладошке отекла и покраснела, появились пузыри, наполненные жидкостью.

В случает ожога, отмечают медики, нельзя наносить на свежие раны мази и кремы, а также масло, мыло, отвар трав, спирт и прочее, даже аптечные средства от ожогов в остром периоде; снимать прилипшую к коже одежду; самостоятельно вскрывать образовавшиеся на поверхности кожи пузыри.

Всего 17 по 18 апреля медики скорой помогли 1 тыс. 165 жителям Тюмени и Тюменского района. В экстренной форме поступило 563 вызова, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 523 пациента.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ожог , скорая помощь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:53 19.04.2021СИБУР пригласил на стажировки студентов ТюмГУ
13:47 19.04.2021Еще 74 жителя Тюменской области выздоровели после COVID-19
13:30 19.04.2021Ребята из районов Тюменской области учатся мультипликации благодаря добровольцам
13:22 19.04.2021У 50 человек диагностировали COVID-19 в Тюменской области за сутки