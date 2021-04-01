В Тюмени трехлетний ребенок получил ожоги ладони

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экстренную помощь трехлетнему мальчику с ожогом ладони I-II степени оказали медики скорой помощи в Тюмени 18 апреля. Пострадавшего доставили в ОКБ№1, сообщает Станция скорой медицинской помощи.

Ребенок дотронулся рукой до включенной плиты и получил ожог: кожа на левой ладошке отекла и покраснела, появились пузыри, наполненные жидкостью.

В случает ожога, отмечают медики, нельзя наносить на свежие раны мази и кремы, а также масло, мыло, отвар трав, спирт и прочее, даже аптечные средства от ожогов в остром периоде; снимать прилипшую к коже одежду; самостоятельно вскрывать образовавшиеся на поверхности кожи пузыри.

Всего 17 по 18 апреля медики скорой помогли 1 тыс. 165 жителям Тюмени и Тюменского района. В экстренной форме поступило 563 вызова, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 523 пациента.