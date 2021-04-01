Житель Ишимского района вывез из санатория 48 радиаторов

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Жителя Ишимского района задержали за кражу радиаторов отопления из санатория. Ущерб составил 240 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

На место выехали сотрудники следственно-оперативной группы, установившие подозреваемого. Им оказался ранее судимый 20-летний житель Ишимского района.

Задержанный рассказал, что проник в помещение, сорвав замок. В течение месяца он на своем автомобиле вывез 48 чугунных радиаторов. Похищенное сдал в пункт приема металлолома.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.