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Житель Ишимского района вывез из санатория 48 радиаторов

Происшествия, 16:13 19 апреля 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Жителя Ишимского района задержали за кражу радиаторов отопления из санатория. Ущерб составил 240 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

На место выехали сотрудники следственно-оперативной группы, установившие подозреваемого. Им оказался ранее судимый 20-летний житель Ишимского района.

Задержанный рассказал, что проник в помещение, сорвав замок. В течение месяца он на своем автомобиле вывез 48 чугунных радиаторов. Похищенное сдал в пункт приема металлолома.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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# кража , уголовное дело

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