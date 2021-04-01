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Тобольские легкоатлеты разыграют награды городских соревнований

Спорт, 08:30 21 апреля 2021

ДЮСШ №2 Тобольск | Фото: ДЮСШ №2 Тобольск

Открытые городские соревнования по легкой атлетике "Кузнечик" памяти В.В. Агеева пройдут в Тобольске 25 апреля, сообщает городская ДЮСШ №2.

Соревнования пройдут на стадионе "Тобол" в четырех возрастных группах: 2005 г.р. и старше, 2006-2007 г.р., 2008-2009 г.р. и 2010-2012 г.р. Участники будут состязаться в метании копья, толкании ядра, прыжках в длину и беге на различные дистанции.

Начало соревнований в 9 часов. Подведение итогов и награждение в 17 часов.

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# легкая атлетика , Тобольск

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