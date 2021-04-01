Тюменская область по итогам 2020 года заняла второе место в рейтинге регионов по соцэкономическому и экономическому развитию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область заняла второе место в рейтинге регионов-лидеров по социально-экономическому и экономическому развитию по итогам 2020 года. Об этом говорится в интегральном рейтинге, составленном Фондом развития гражданского общества на основании данных Росстата, Росказны, Минфина и ФНС.

Показателями оценки стали девять критериев, в числе которых — среднемесячная зарплата и стоимость потребительской корзины - авторы исследования назвали их соотношение "минимальной стоимостью жизни". А также индекс промышленного производства и соотношение задолженности перед федеральным центром с доходами регионального бюджета.

В Тюменской области лучшим показателем оказался индекс промышленного производства и отношение суммы госдолга к сумме поступившего в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость — вторая и третья позиции соответственно.

Эксперты поместили Тюменскую область на 10 позицию по региональному продукту (РП) на душу населения, на 19 – по средней зарплате.

Как и у Москвы, возглавившей рейтинг, в Тюменской области самым низким показателем стала динамика валового регионального продукта (ВРП) — 53-е место. У Москвы – 64. У столицы вообще нет первых мест ни по одному из девяти критериев. Лучшие показатели столицы — два вторых места в "Отношении суммы госдолга субъекта РФ к сумме доходов консолидированного бюджета" и "Отношении суммы госдолга субъекта РФ к сумме поступившего в федеральный бюджет от региона НДС". При этом эксперты ФоРГО поместили Москву на четвертую позицию по зарплате, на пятую — по отношению заработка к стоимости потребкорзины.

Третье место заняла Ленинградская область благодаря показателям отношения суммы госдолга к доходам бюджета и собираемости НДС, заняв по ним пятое и шестое место среди всех субъектов РФ соответственно. Меньше всего Ленобласти "повезло" тоже с динамикой регионального продукта — по этому критерию авторы рейтинга поставили ее на 63-е место.

Также в топ-10 попали Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская область, Санкт-Петербург, Магаданская, Иркутская, Калужская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

Интегральный экспертный рейтинг - обобщенная оценка, построенная с помощью суммирования оценок, полученных от нескольких независимых экспертов по совокупности нескольких критериев.

Современная система оценки в экономике в свете происходящих изменений, по оценке специалистов, должна базироваться на интегральных, комплексных показателях. Иначе говоря, формироваться совокупностью наиболее значимых измеряемых показателей, которые должны интегрироваться в единое целое. Потребность в проведении интегральной оценки и последующего составления на ее основе рейтинга возникает в связи с тем, что частные индикаторы, описывая те или иные явления, не позволяют получить комплексное представление об объекте исследования. Другая причина проведения интегральных оценок —стремление понять происходящие с исследуемым объектом процессы и их причины.