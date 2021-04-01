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В Ялуторовске поезд сбил мужчину

Происшествия, 18:46 19 апреля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Обстоятельства травмирования мужчины грузовым поездом в Ялуторовске 17 апреля устанавливают следователи, сообщает пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

Известно, что в этот день местный житель 1965 года рождения переходил железнодорожные пути и остановился на самом краю платформы, увидев приближавшийся поезд. Машинист грузового состава видел человека на небезопасном расстоянии и применил экстренное торможение для предотвращения наезда, однако травмирования избежать не удалось, так как мужчина оказался в габарите поезда.

Пострадавший госпитализирован в городскую больницу с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Полицейские напоминают, что железная дорога – это зона повышенной опасности, где безопасной дистанцией от крайнего рельса является расстояние не менее 5 м.

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# железная дорога , травмы , транспортная полиция , Ялуторовск

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