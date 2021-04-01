Тюменские студенты участвуют в Международном строительном чемпионате в Сочи

| Фото: ТОСО Студенческие отряды Тюменской области | Фото: ТОСО Студенческие отряды Тюменской области

Бойцы штаба студенческих отрядов ТИУ прибыли на I Международный строительный чемпионат, который пройдет в Сочи с 20 по 23 апреля. В соревнованиях примут участие бойцы "Весты" Александра Зырянова, Денис Пуртов и Егор Соловьев, сообщает Студенческий отряд Тюменской области.

"Денис и Егор выступят в качестве арматурщиков-бетонщиков, я как инженер по охране труда. Ребята опытные, прошедшие целину в составе стройотряда "Веста", не раз становились победителями и призерами конкурсов профмастерства как окружного, так и всероссийского уровня", - рассказала Александра Зырянова.

Соревнования пройдут по 19 номинациям, в них примут участие более 700 специалистов из числа ведущих российских и иностранных компаний, включая две команды Молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды".

Победители Международного строительного чемпионата в Сочи получат денежные призы от 100 до 300 тыс. рублей. Общий призовой фонд чемпионата составляет 30 млн рублей. По некоторым номинациям участники могут получить призовое место как за индивидуальную номинацию, так и за командную.

Для помощи в организации чемпионата создан волонтерский корпус, в который вошли 120 волонтеров и тимлидеров. Среди них — Юлия Тюленева и Антон Шигапов из Тюмени.