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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменская область и "Иннопрактика" создадут базу данных генотипов и фенотипов племенных животных

Губернатор, 18:51 19 апреля 2021

Фото предоставлено оперштабом Тюменской области

Соглашение о сотрудничестве, направленное на экономическое развитие региона и рост инноваций в сфере АПК, заключено между правительством Тюменской области и Фондом поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых "Национальное интеллектуальное развитие" (бренд "Иннопрактика").

Ожидается, что в рамках соглашения в регионе будет реализовано несколько проектов. Так, в рамках проекта "Иннагро", инициированного "Иннопрактикой", сельхозпроизводители области в реальных условиях проверят эффективность российских биопрепаратов для животноводства, растениеводства и отработают технологии их применения. Программа испытаний позволит ускорить процесс биологизации сельского хозяйства и поддержать развитие сегментов органической продукции и продукции с улучшенными свойствами.

Также предлагается реализовать в пилотном режиме программу по проведению генотипирования КРС молочных пород и созданию референтной базы животных с достоверными фенотипическими и генотипическими данными.

"Мы готовы к новым масштабным проектам, стратегическим решениям и практикам, которые раскроют мощный инвестиционный потенциал региона. Успешная работа компании "Иннопрактика" в данном направлении - это бесценный опыт для нас", – заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , АПК , соглашение

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