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Жителям Тюменской области запретили посещать леса и жарить шашлыки

Губернатор, 18:46 19 апреля 2021

пресс-служба администрации Тобольского района

В Тюменской области введен особый противопожарный режим. Жителям запрещено посещать леса, сжигать траву и мусор на приусадебных участках. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

Начиная с 20 апреля и до 10 мая жителям региона запрещено находится в лесу. Исключение сделали лишь для охотников и тех, кто там трудится. На территориях садоводческих и огороднических товариществ вводится жесткий запрет на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, травы и мусора.

Шашлыки можно готовить на открытом огне или углях только в специально отведенных зонах, а также на территориях объектов общественного питания.

Ознакомится с полным перечнем ограничений можно на официальном интернет-портале правовой информации правительства Тюменской области.

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# Александр Моор , пожароопасный сезон

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