Более двадцати раз тюменские пожарные выезжали на тушение травы

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

21 раз выезжали пожарные на тушение травы в Тюменской области 19 апреля.

"Загорания травы были зафиксированы в Тюменском, Тобольском, Ишимском, Заводоуковском, Ялуторовском, Голышмановском, Омутинском районах, Тюмени. В областной столицы пожарные выезжали в СНТ "Малинка", на Старотобольский тракт, на улицу Голышева — трава горела возле дач и дорог, на пустырях", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального управления МЧС России Александр Зубарев.

Во всех случаях причиной стало неосторожное обращение с огнем. Как отметил Александр Зубарев, 19 апреля не было больших площадей возгорания.

Кроме того, сотрудники МЧС четыре раза выезжали на тушение загоревшегося мусора в Заводоуковском и Тюменском районах.

Инна Пахомова