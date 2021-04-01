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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более двадцати раз тюменские пожарные выезжали на тушение травы

Происшествия, 10:59 20 апреля 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

21 раз выезжали пожарные на тушение травы в Тюменской области 19 апреля.

"Загорания травы были зафиксированы в Тюменском, Тобольском, Ишимском, Заводоуковском, Ялуторовском, Голышмановском, Омутинском районах, Тюмени. В областной столицы пожарные выезжали в СНТ "Малинка", на Старотобольский тракт, на улицу Голышева — трава горела возле дач и дорог, на пустырях", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального управления МЧС России Александр Зубарев.

Во всех случаях причиной стало неосторожное обращение с огнем. Как отметил Александр Зубарев, 19 апреля не было больших площадей возгорания.

Кроме того, сотрудники МЧС четыре раза выезжали на тушение загоревшегося мусора в Заводоуковском и Тюменском районах.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожароопасный сезон , пожары

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