Тюменские поэты и музыканты выступят на сцене драматического театра

| Фото: из архива организаторов | Фото: из архива организаторов

Гала-концерт фестиваля "Всемирный день поэзии" начнется на малой сцене Тюменского драматического театра 24 апреля в 18 часов, сообщают организаторы.

"Всемирный день поэзии-2021" пройдет без конкурсной программы. На большом концерте соберутся лауреаты прошлых лет, чтобы представить лучшую поэзию региона.

Для горожан выступят Катя Битюкова, Светлана Хохлова, Таня Пепплер, Артур Томский, Дмитрий Демин, Игорь Скрипник, Мила Романова и другие поэты. Среди специальных гостей фестиваля – музыканты Ярослав Мальцев, Михаил Пуценко, Анастасия Перушкина, дуэт "Хороший вопрос" и ансамбль Funky tubes.

Напомним, фестиваль "Всемирный день поэзии" зародился в 2016 году в Санкт-Петербурге. Основателем и куратором проекта стала поэтесса Стефания Данилова. В 2017 году к событию присоединилось еще несколько городов, включая Тюмень. Сейчас фестиваль стал масштабным явлением современной русской словесности.

"Для более эффективной работы фестиваля было принято решение о его модернизации. В дальнейшем он переродится в проект под совершенно иным названием. Информация об этом появится чуть позже. А пока было решено подвести яркий итог работы фестиваля в нашем регионе. За несколько лет в нем приняли участие полторы сотни авторов. Полтора десятка из них стали лауреатами фестиваля", — рассказали организаторы.

Вход на мероприятие бесплатный. Возрастное ограничение: 12+. Количество мест ограничено, зарегистрироваться можно по ссылке.