В лесах Тюменской области с начала пожароопасного сезона зарегистрирован 21 пожар на площади более 600 га

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

21 лесной пожар на площади более 600 гектар зарегистрирован в Тюменской области с начала пожароопасного сезона.

Об этом сообщил директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"За аналогичный период прошлого года в регионе было 14 лесных пожаров на площади 244,9 гектар, - пояснил он. - В первые сутки ликвидирован 81% пожаров".

Причины лесных пожаров, по словам Леонида Остроумова, неизменны вот уже много лет – человеческий фактор. По вине человека возникло 19 пожаров, или 90%.

"Пожары низовые, беглые. Ущерба лесному фонду не принесли", - отметил он.

В ликвидации лесных пожаров приняли участие 276 человек, 72 единицы техники. Сводным планом тушения лесных пожаров предусмотрено привлечение более 2,6 тыс. человек и 1 тыс. 169 единиц техники.

В этот же период для снятия угрозы перехода огня в леса силами Тюменской авиабазы ликвидировано 45 ландшафтных пожаров на землях иных категорий на обшей площади более 7 тыс. га.

Борис Олейник