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Тюменец Александр Шиков установил рекорд России в лазании на скорость

Спорт, 16:10 20 апреля 2021

Леонид Жуков, Федерация скалолазания России | Фото: Леонид Жуков, Федерация скалолазания России

Тюменец Александр Шиков в квалификационном туре дисциплины "Лазание на скорость" на чемпионате России установил новый рекорд страны.

Как сообщает национальная Федерация скалолазания, во второй попытке показал 5,421, превзойдя на 6 сотых мировой рекорд иранца Резы Алипуршеназандифара, который держится с 2017 года (5,48).

Достижение Шикова стало новым рекордом России. Ранее он принадлежал Дмитрию Тимофееву (Пермский край) – 5,513. Мировое достижение пока что останется за иранским скоростником, так как для их фиксирования необходима гомологация трассы накануне старта специалистом Международной федерации спортивного скалолазания.

Со вторым временем в финал прошел действующий чемпион России Арсений Богомолов (Воронежская область) – 5,661. Третий результат в предварительном раунде показал Артем Хабибуллин (Башкортостан) – 5,759. Всего в квалификации принял участие 51 человек.

Финальный раунд можно посмотреть здесь. Он стартовал в 14 часов по московскому времени.

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# скалолазание , чемпионат России

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