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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области выявлено восемь поджигателей сухой травы

Общество, 15:58 20 апреля 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Восемь поджигателей сухой травы установили оперативники МЧС. Об этом сообщил заместитель руководителя территориального органа МЧС по Тюменской области Сергей Зиневич на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Это очень мало, - подчеркнул он, - потому что на 20 апреля в МЧС поступило 172 сообщения о возгорании сухой травы на общей площади более 4 тысяч гектар".

99 из них – в населенных пунктах. Горит трава на пустырях и незастроенных участках, вдоль дорог деревень и сел, камыши вблизи озер и рек.

73 ландшафтных пожара – вне населенных пунктов. По большей части на территориях между селами, не относящихся к землям лесного фонда и землям сельхозназначения.

По словам Сергея Зиневича, поджигатели – это не злоумышленники, это простые люди, которые из самых благих побуждений попытались выжечь сухую траву вокруг своих угодий и не сумели удержать ситуацию под контролем.

"Среди поджигателей два должностных лица, - пояснил он. – Но сейчас идет расследование, и я не могу назвать их".

Борис Олейник

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# пожароопасный сезон , Сергей Зиневич

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