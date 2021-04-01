Жители Тюменской области окажут помощь ветеранам через акцию "Красная гвоздика"

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Любой житель Тюменской области может внести вклад в дело помощи ветеранам, приняв участие во Всероссийской акции "Красная гвоздика", сообщает региональный департамент социального развития.

Акция стартует в преддверии Дня Победы — в 2021 году она пройдет с 27 апреля по 22 июня. Принять участие в ней просто: можно приобрести значок "Красная гвоздика" онлайн, в магазинах популярных торговых сетей, отделениях "Почты России" или получить его за пожертвование у волонтеров. Средства от реализации значков направляются на оказание помощи ветеранам.

С 2018 года акция проходит при поддержке всероссийского движения "Волонтеры Победы". В 2019 году к акции присоединились серебряные добровольцы. В Тюменской области помощь от фонда получили 28 ветеранов на сумму 3 млн 225 тыс. 492 рубля.