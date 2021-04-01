Снежеягодник высадят в Ишиме участники первой акции по защите памятников старины

| Фото: Детская библиотека г. Ишим | Фото: Детская библиотека г. Ишим

Сотрудники детской библиотеки приглашают ишимцев на первый массовый субботник, приуроченный к Международному дню охраны памятников и исторических мест, 21 апреля в 15 часов 30 минут.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила специалист культурного учреждения Юлия Назарова.

Библиотека расположена в историческом здании – доме Постникова, которое возведено в 1914 году. По словам искусствоведов, это один из луч­ших и единственный в своем роде дом в Ишиме, соединяющий элементы респектабельного городского особняка с чертами модерна и русского стиля.

Участникам субботника предстоит вымыть окна, побелить деревья, покрасить железный витой забор, сделать уборку территории и высадить два куста снежеягодника.

"Этот кустарник очень красивый и жизнестойкий, его декоративные ягоды висят до самой весны, мы высадим его как символ сохранения и устойчивости исторических памятников, в том числе нашего здания", - подчеркнула библиотекарь.

В акции примут участие представители политических партий, волонтеры библиотек, школьники и молодежь из центра развития. Для них проведут экскурсию, в ходе которой сотрудники учреждения расскажут об истории здания и его реконструкциях.

| Фото: Детская библиотека г. Ишим | Фото: Детская библиотека г. Ишим

Инна Кондрашкина