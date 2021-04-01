Тюменцы сдали 95 литров крови в национальный День донора

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

95 литров крови и 8 литров плазмы, в том числе с антителами к коронавирусу, сдали тюменцы в национальный День донора 20 апреля. По данным Тюменской областной станции переливания крови, донорами стали 186 человек, в том числе студенты Тюменского ГМУ. Они также провели викторину, посвященную пропаганде кадрового донорства, сообщает вуз.

"Это же правильное дело. Считаю, что нужно пропагандировать донорское движение. Чем больше людей станут донорами, тем лучше результат. Сегодня я сдаю антиковидную плазму. Анализ показал очень высокие антитела и моя плазма пригодится", - сказал студент шестого курса лечебного факультета Тюменского ГМУ Кирилл Упоров.

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Волонтеры провели занимательную викторину для посетителей станции. Они отвечали на вопросы и рассуждали о принципах питания донора накануне донации. Несмотря на то, что с каждым донором проводится подробный инструктаж, участники викторины все же допускали ошибки при разборе отдельных случает. Так, например, не все знали, почему перед сдачей крови нельзя есть молоко, цитрусовые, бананы и шоколад. Как пояснила студентка шестого курса Тюменского ГМУ Александра Жилина, при повышении уровня жиров, чему способствует употребление ряда продуктов, кровь непригодна для переливания.

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Отметить Национальный день донора очередной донацией пришли представители разных организаций: ГУ МСЧ России по Тюменской области, Областного противотуберкулезного диспансера, Центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа Росгвардии. В донации участвовали и сами сотрудники Службы крови. Заведующая отделом заготовки крови и ее компонентов Тюменской областной станции переливания крови Юлия Симонова сдала кровь в 90-й раз.

"Пропагандировать кадровое донорство нужно обязательно. Это не просто веяние времени, люди созрели психологически и морально, многие осознают, что кровь нужно сдать не от потребности к потребности, а именно стать потенциальным кадровым донором, всю жизнь контролировать свое здоровье, вести здоровый образ жизни, следить за самочувствием – сохранить себя, чтобы спасти кого-то. Это замечательно", - подчеркнула она.