  • 21 апреля 202121.04.2021среда
  • USD76,0155
    EUR91,7507
  • В Тюмени 5..7 С 3 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени лекцию об истории Северного морского пути прочтет сотрудник РАН

Общество, 17:29 21 апреля 2021

www.nsra.ru/

Лекцию "Три причала села Новый Порт: локальная история Северного морского пути" прочитает в Тюмени доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института проблем освоения Севера СО РАН Михаил Агапов. Она пройдет в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) 22 апреля, начало в 18 часов, сообщает учреждение.

Сегодня Северный морской путь является одной из самых перспективных мировых транспортных магистралей. Обский сектор Северного морского пути занимает в истории трансконтинентальной арктической трассы особое место. На примере небольшого обского села Новый Порт, которое в этом году отмечает свое столетие, будут рассмотрены основные этапы и коллизии открытия и освоения Обского участка Северного морского пути.

Вход свободный, для участников от 16 лет. Обязательна предварительная запись по телефонам +7 (3452) 45-35-90 и +7-929-266-73-72.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# лекция , музей Словцова , Северный морской путь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:24 21.04.2021Комиксы молодых германских художников представлены в музее Словцова
18:09 21.04.2021Молодежные сообщества Тюмени высоко оценили инициативу о создании Президентского фонда культурных инициатив
18:01 21.04.202122 апреля - события дня
17:51 21.04.2021Редкий Volkswagen покажут на открытии ретро-сезона в Тюмени