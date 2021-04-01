В Тюмени лекцию об истории Северного морского пути прочтет сотрудник РАН

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Лекцию "Три причала села Новый Порт: локальная история Северного морского пути" прочитает в Тюмени доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института проблем освоения Севера СО РАН Михаил Агапов. Она пройдет в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) 22 апреля, начало в 18 часов, сообщает учреждение.

Сегодня Северный морской путь является одной из самых перспективных мировых транспортных магистралей. Обский сектор Северного морского пути занимает в истории трансконтинентальной арктической трассы особое место. На примере небольшого обского села Новый Порт, которое в этом году отмечает свое столетие, будут рассмотрены основные этапы и коллизии открытия и освоения Обского участка Северного морского пути.

Вход свободный, для участников от 16 лет. Обязательна предварительная запись по телефонам +7 (3452) 45-35-90 и +7-929-266-73-72.