Андрей Михнович призвал тюменцев воздержаться от посещения лесов

| Фото: rosleshoz.ru | Фото: rosleshoz.ru

Жителям Тюменской области следует воздержаться от посещения лесов, а также соблюдать правила пожарной безопасности на приусадебных и дачных участках, сказал директор областного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

Он отметил, что с начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировано уже 28 лесных пожаров и более 200 возгораний сухой травы. При этом виновниками происшествий чаще всего становятся жители региона.

"Чтобы защитить здоровье и имущество населения, губернатор Тюменской области ввел особый противопожарный режим на территории региона. Федеральные и региональные службы переведены в режим повышенной готовности и ведут контроль за выполнением противопожарных мероприятий. Составлено уже свыше 40 протоколов за нарушение требований пожарной безопасности", - подчеркнул он.

Напоминаем, особый противопожарный режим действует в Тюменской области с 15 апреля. При обнаружении лесного пожара необходимо сообщить информацию по бесплатному номеру прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Любовь Голышева