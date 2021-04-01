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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Андрей Михнович призвал тюменцев воздержаться от посещения лесов

Общество, 19:18 21 апреля 2021

rosleshoz.ru | Фото: rosleshoz.ru

Жителям Тюменской области следует воздержаться от посещения лесов, а также соблюдать правила пожарной безопасности на приусадебных и дачных участках, сказал директор областного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

Он отметил, что с начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировано уже 28 лесных пожаров и более 200 возгораний сухой травы. При этом виновниками происшествий чаще всего становятся жители региона.

"Чтобы защитить здоровье и имущество населения, губернатор Тюменской области ввел особый противопожарный режим на территории региона. Федеральные и региональные службы переведены в режим повышенной готовности и ведут контроль за выполнением противопожарных мероприятий. Составлено уже свыше 40 протоколов за нарушение требований пожарной безопасности", - подчеркнул он.

Напоминаем, особый противопожарный режим действует в Тюменской области с 15 апреля. При обнаружении лесного пожара необходимо сообщить информацию по бесплатному номеру прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Любовь Голышева

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# Александр Моор , Андрей Михнович , пожарная безопасность , пожароопасный сезон

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