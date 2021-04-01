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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пожароопасный сезон объявлен в Тюменской области с 15 апреля

Политика, 17:28 15 апреля 2021

rosleshoz.ru

Пожароопасный сезон установлен в Тюменской области с 15 апреля 2021 года. Распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Согласно постановлению, необходимо усилить пожарный надзор в лесах, а также обеспечить контроль за осуществлением мер пожарной безопасности в регионе.

Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов организует дежурства групп, будет вести контроль и патрулирование лесных массивов. Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства станет обрабатывать сообщения о пожарах и координировать меры по их ликвидации.

При обнаружении лесного пожара необходимо сообщить информацию по бесплатному номеру прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.

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# пожароопасный сезон

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