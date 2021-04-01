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Летнюю одежду и обувь могут принести тюменцы в "Лавку добра"

Общество, 09:01 23 апреля 2021

группа "Творить добро - просто" ВКонтакте | Фото: группа "Творить добро - просто" ВКонтакте

Летнюю одежду и обувь для детей и взрослых могут принести горожане в "Лавку добра" в Тюмени.

Как отмечают организаторы проекта "Творить добро – просто", с наступлением теплых дней потребность в легкой одежде и обуви возрастает.

"Одежда и обувь могут быть как новыми, таки бывшими в употреблении. Но важно, чтобы они были чистыми, опрятными и в хорошем состоянии. Мы позаботимся о том, чтобы все вещи были переданы нуждающимся семьям, которые обращаются к нам за помощью", - рассказал куратор проекта Евгений Шавлак.

Также в "Лавке добра" принимаются средства гигиены, постельные принадлежности, посуду, мелкую бытовую технику, продукты длительного срока хранения, книги и развивающие игрушки для детей.

Вещи принимают круглосуточно на посту охраны по адресу: ул. Амурская, 150.

Любовь Голышева

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# благотворительность , лавка добра

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