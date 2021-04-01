От активных тюменских школьников ждут заявки на конкурс

| Фото: Светлана Иванова | Фото: Светлана Иванова

Прием заявок на конкурс "Ты – лучший!" завершится 25 апреля. Он впервые заявлен в рамках городского форума "МОСТ" и соберет воспитанников детско-юношеских центров и спортивных школ Тюмени в двух возрастных группах: 10-13 лет и 14-18 лет, сообщает городской многопрофильный центр.

Учитываются достижения в спорте, творчестве, волонтерстве и учебе за период с 1 января 2020 года по 14 мая 2021 года. Награждение победителей запланировано на 1 июня.

Заявки принимаются по адресу: ул. 50 лет Октября, 46 (МАУ "Тюменский городской многопрофильный центр", отдел по организации и проведению мероприятий в области молодежной политики) или по электронной почте omp_tgmc@bk.ru. Телефон для справок 51-78-13.