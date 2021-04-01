Тюменцев научат делать хламбук и многоразовую маску

| Фото: группа проекта "5R" ВКонтакте | Фото: группа проекта "5R" ВКонтакте

Мастер-классы по изготовлению многоразовых масок и хламбука, лекция на тему сортировки и переработки пластика, а также экоигра ждут тюменцев на проекте "Экодвор", который начнется 25 апреля в 12 часов в мультицентре "Моя территория".

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" представитель Лиги добровольцев ТюмГУ Евгения Ошуркова, участниками мероприятия могут стать все желающие. Необходима только предварительная регистрация по ссылке.

"Гостей праздника ждет мастер-класс по изготовлению многоразовых масок от Полины Панкратовой. Участники создадут свою собственную альтернативу одноразовой маске. Благодаря этому можно мы сможем уменьшить появление неперерабатываемого мусора, а заодно сэкономить свой бюджет", - рассказала она.

Еще один мастер-класс посвятят изготовлению хламбука. Это одна из разновидностей артбука – книги, сделанной своими руками. Для ее создания подойдет обычная тетрадь, блокнот, альбом или книга.

"В артбук вносят заметки о планах на будущее, впечатления о прожитом дне, фиксируют посетившие за день мысли, понравившиеся цитаты. Создают рисунки, отражающие эмоции и настроение. Созданием этого чудобука и займутся участники мероприятия. По желанию можно принести с собой бумагу, тетради, ножницы, клей, а также картинки, распечатки с расписанием, календарь, трекеры привычек, список фильмов или книг", - добавила Евгения Ошуркова.

О сортировке и переработке пластика на лекции расскажет волонтер добровольческого объединения "Круговорот" Татьяна Рыбакова. Она затронет вопросы правильной сортировки и переработки пластика. Также участники обсудят ситуацию с пластиком в Тюмени и в России.

Кроме того, желающие смогут поучаствовать в "Своей игре". Игрокам предложат проверить свои знания в темах экологии и раздельного сбора отходов. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, получат подарки от организаторов.

Ранее проект "Экодвор-2021" получил поддержку по результатам грантового конкурса в рамках реализации конкурса студенческих инициатив ТюмГУ в 2020 году.

Любовь Голышева