Дачникам Тюмени рассказали, как обезопасить участки от пожара

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Взаимодействия администрации Тюмени и садовых и огороднических товариществ по вопросам пожарной безопасности координирует департамент потребительского рынка, сообщает городская администрация.

На совещании в администрации директор департамента Елена Еремина призвала председателей СНТ и ОНТ к активному взаимодействию с администрацией, МЧС и УМВД.

"В Едином центре оперативного реагирования Тюмени организовано круглосуточное дежурство оперативных смен. В ходе ликвидации возникших пожаров центр осуществляет координацию и информационное взаимодействие сил и средств, контроль за ликвидацией, а при необходимости организует привлечение водовозной и землеройной техники", - отметила она.

При поступлении информации о пожарах оперативный дежурный центра незамедлительно доводит ее до подразделений МЧС Тюменской области.