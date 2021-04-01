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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Дачникам Тюмени рассказали, как обезопасить участки от пожара

Общество, 09:57 23 апреля 2021

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Взаимодействия администрации Тюмени и садовых и огороднических товариществ по вопросам пожарной безопасности координирует департамент потребительского рынка, сообщает городская администрация.

На совещании в администрации директор департамента Елена Еремина призвала председателей СНТ и ОНТ к активному взаимодействию с администрацией, МЧС и УМВД.

"В Едином центре оперативного реагирования Тюмени организовано круглосуточное дежурство оперативных смен. В ходе ликвидации возникших пожаров центр осуществляет координацию и информационное взаимодействие сил и средств, контроль за ликвидацией, а при необходимости организует привлечение водовозной и землеройной техники", - отметила она.

При поступлении информации о пожарах оперативный дежурный центра незамедлительно доводит ее до подразделений МЧС Тюменской области.

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# пожароопасный сезон

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