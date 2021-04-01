В Тюмени 80 спортсменов примут участие в первенстве по гиревому спорту

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

80 человек примут участие в первенстве города по гиревому спорту в Тюмени 24 и 25 апреля, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Состязания пройдут в СК "Строймаш". За награды поспорят силачи из спортивной школы "Прибой", детско-юношеского центра "Старт", общеобразовательных учреждений города, участвующие в проекте "Гиревой спорт в школу".

В первый день в рамках первенства выступят юноши и девушки в возрасте до 16 лет, во второй день – в возрасте 17-18 лет. Спортсменам в зависимости от их возрастной и весовой категорий будут предложены гири весом 12, 16 и 24 кг. Соревнования пройдут не только по программе двоеборья, но и в командной эстафете.

Церемония открытия пройдет 24 апреля в 10 часов 30 минут, сразу после нее будет дан старт соревнованиям.