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76 лет назад советские и американские войска встретились на Эльбе

Общество, 09:27 25 апреля 2021

histrf.ru | Фото: histrf.ru

25 апреля 1945 года состоялась историческая встреча советских и американских войск на Эльбе.

В январе — начале апреля 1945 года в результате мощного стратегического наступления на всем советско-германском фронте Красная Армия нанесла удар по основным силам противника. В ходе Восточно-Прусской, Висло-Одерской, Западно-Карпатской и завершения Будапештской операций советские войска создали условия для дальнейших ударов в Померании и Силезии, а затем для наступления на Берлин.

Войска западных союзников в начале апреля форсировали Рейн и завершили ликвидацию рурской группировки противника. 12 апреля две американские армии вышли к рекам Эльба и Мульде, а 14 апреля английские дивизии вышли к Эльбе у Гамбурга.

16 апреля 1945 года в целях овладения Берлином и выхода на Эльбу для соединения с войсками союзников советские войска начали Берлинскую операцию.

25 апреля 4-я гвардейская танковая армия 1-го Украинского фронта и 2-я гвардейская танковая и 47-я армии 1-го Белорусского фронта, соединившись юго-восточнее Берлина с армиями 1-го Украинского фронта, замкнули кольцо окружения вокруг берлинской группировки врага.

В этот день в 13 часов 30 минут рота советского лейтенанта Голобородько и разведгруппа американского лейтенанта Коцебу встретились в районе г. Торгау.

Немецко-фашистский фронт был рассечен. Войска Вермахта, действовавшие в Северной Германии, оказались отрезанными от войск, находившихся в южной части рейха.

По материалам Президентской библиотеки и Российского военно-исторического общества

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