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В Тобольском районе двое человек подожгли 13,5 га сухой травы

Происшествия, 10:19 23 апреля 2021

администрации Тобольского района

Двое молодых людей подожгли сухую траву в двух поселениях Тобольского района. В общей сложности выгорело более 13,5 га, сообщает администрация Тобольского района.

В Малозоркальцевском сельском поселении огонь подошел к населенному пункту на расстоянии 1 км. Возгорание ликвидировали пожарные и добровольцы, жители села. Злоумышленник задержан и привлечен к административной ответственности. Ему грозит штраф.

Личность второго, который пустил пал в Булашовском сельском поселении, где выгорело 3,5 га, устанавливается.

В опасности оказалась деревня Нижнерепина, куда пожар подошел вплотную: загорелся забор жилого дома. С огнем боролись три отдельных поста пожарной охраны, добровольная пожарная дружина и местные жители.

Глава района Леонид Митрюшкин в очередной раз призвал жителей к сознательности и неравнодушию.

"Если вы видите, что кто-то поджигает сухую растительность, леса, бытовой мусор во время особого противопожарного режима, незамедлительно сообщите об этом. Цена равнодушия – это сгоревшие леса, гибнущие животные, уничтоженные постройки, дома, а порой, и жизни людей", - сказал он.

Напомним, особый противопожарный режим действует на всей территории Тюменской области. За его нарушение грозит ответственность вплоть до уголовной.

"В настоящее время на территории Тобольского районе нет действующих лесных и ландшафтных пожаров. В период с 15 по 21 апреля на территории муниципалитета было зафиксировано семь термоточек. Все возгорания ликвидированы", - добавили в администрации района.

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# возгорания , противопожарный сезон , сухая трава

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