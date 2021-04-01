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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Владимир Якушев посетит в Тюмени ФЦН и проведет совещание

Губернатор, 10:08 23 апреля 2021

https://admtyumen.ru/ | Фото: https://admtyumen.ru/

Полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев работает в Тюмени 23 апреля.

Губернатор Тюменской области Александр Моор и Владимир Якушев посетят Федеральный центр нейрохирургии, где примут участие в мероприятиях, посвященных 10-летию центра.

Владимир Якушев проведет с регионами УФО совещание "Роль единого института развития АО "ДОМ.РФ" в реализации национального проекта "Жильё и городская среда" в Уральском федеральном округе".

Также полномочный представитель президента в УФО ответит на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции "Послание президента 2021 – ключевые задачи и механизмы их решения".

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# Александр Моор , Владимир Якушев , нацпроект Жилье и городская среда , послание президента , ФЦН

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