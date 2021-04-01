Тюменка взяла в кредит 800 тыс. рублей и отдала мошенникам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

800 тыс. рублей лишилась 47-летняя жительница Тюмени после разговора с мошенниками, сообщает УМВД России по Тюменской области.

На телефон женщины позвонил незнакомец, представился сотрудником банка и сообщил, что злоумышленники пытаются оформить в банке онлайн-кредит на ее имя. Чтобы предотвратить незаконные действия, он убедил женщину самостоятельно оформить онлайн-кредит на ту же сумму, обналичить поступившие на банковскую карту деньги и перечислить их на "резервный счет" для мгновенного погашения кредита. Пострадавшая выполнила все условия. Сумма ущерба составила 800 тыс. рублей.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 "Кража с банковского счета". Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

Тюменцев призывают не совершать финансовые операции по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров. Напоминают о необходимости перезванивать по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов, чтобы проверить личность звонившего. Никому не сообщать полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций. Сообщения о мошенничестве принимаются в полиции по телефону 102 или по телефону дежурной части УМВД России по Тюмени.