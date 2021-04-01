ФК "Тюмень" примет дома футболистов из Екатеринбурга

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Очередной тур Олимп-первенства по футболу среди команд клубов ПФЛ четвертой группы пройдет 26 апреля, сообщает пресс-служба ФК "Тюмень".

На стадионе "Геолог" тюменцы примут "Урал-2" из Екатеринбурга. Хозяева в этом году на своем поле только побеждают. Причем, с одинаковым счетом 2:0. Уральцы же пока на выезде в 2021 году не играли.

Матч первого круга между этими командами завершился выездной победой "Тюмени" – 2:1. Перед новой встречей "Урал-2" занимает десятое место, а тюменцы – второе.

Матч "Тюмень" - "Урал-2" начнется в 19 часов.