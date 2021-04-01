Жители Тюмени спроектировали идеальный микрорайон

| Фото: региональное отделение "Молодой Гвардии" | Фото: региональное отделение "Молодой Гвардии"

Идеальный, по мнению жителей Тюмени, микрорайон спланировали участники мастер-класса по вопросам ЖКХ, приуроченного ко Дню местного самоуправления. Он состоялся 22 апреля, сообщает региональное отделение "Молодой гвардии".

Горожане отвечали на вопросы викторины и получали монеты игровой валюты, которые обменивали на модели архитектурных сооружений: дома, фонтаны, школы, дороги. Фигурки участники акции располагали на пустом макете с учетом нормативов градостроительства. Так, расстояние от жилого дома до школы должно было составлять не более 500-800 метров. В результате мероприятия тюменцы спроектировали идеальный микрорайон.

Участники мастер-класса также получили консультации от эксперта в сфере ЖКХ. Самым частым обращением стала некачественная работы управляющих кампаний. Все жалобы будут обработаны организаторами и экспертами, после чего каждому заявителю придет ответ на электронную почту или в мессенджеры.