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Жители Тюмени спроектировали идеальный микрорайон

Общество, 19:18 23 апреля 2021

региональное отделение "Молодой Гвардии" | Фото: региональное отделение "Молодой Гвардии"

Идеальный, по мнению жителей Тюмени, микрорайон спланировали участники мастер-класса по вопросам ЖКХ, приуроченного ко Дню местного самоуправления. Он состоялся 22 апреля, сообщает региональное отделение "Молодой гвардии".

Горожане отвечали на вопросы викторины и получали монеты игровой валюты, которые обменивали на модели архитектурных сооружений: дома, фонтаны, школы, дороги. Фигурки участники акции располагали на пустом макете с учетом нормативов градостроительства. Так, расстояние от жилого дома до школы должно было составлять не более 500-800 метров. В результате мероприятия тюменцы спроектировали идеальный микрорайон.

Участники мастер-класса также получили консультации от эксперта в сфере ЖКХ. Самым частым обращением стала некачественная работы управляющих кампаний. Все жалобы будут обработаны организаторами и экспертами, после чего каждому заявителю придет ответ на электронную почту или в мессенджеры.

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# благоустройство , ЖКХ , мастер-класс , Молодая гвардия , строительство жилья

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