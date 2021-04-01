В Тюменском районе 19 машин и агрегатов пополнили сельскохозяйственный автопарк

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19 новых машин и агрегатов закупили сельхозпредприятия Тюменского района накануне посевной кампании. На эти цели они направили 65 млн рублей.

Так, АО "Успенское" приобрело четыре трактора, посевной комплекс, соломоизмельчитель, культиватор, гидрофицированный агрегат (с гидроприводом). ООО "Каменское-2" выведут на поля новые сеялки и сцепку, агрофирма "Луговская" – гидрофицированные сцепки борон, АО "Мальковское" – трактор и разбрасыватели удобрений, крестьянское хозяйство "Пчела" – сеялку.

Вся техника приобретена за собственные средства аграриев – суммарно ее стоимость более 65 млн рублей. Самое значительное приобретение – трактор и посевной комплекс "Джон Дир" стоимостью более 37 млн. рублей.

По информации районного управления АПК, в 2021 году общая посевная площадь в Тюменском районе составит 36648 га, из них 12339 га предназначены под зерновые и зернобобовые культуры, 21407 – под кормовые, картофель и овощи посадят на площади 2507 га.

Задачи по урожайности аграрии района ставят амбициозные – собрать с гектара не менее 26,8 центнеров зерна и зернобобовых. Новая современная техника, достаточный запас минеральных удобрений и топлива, качественные семена дают все основания рассчитывать на хороший результат.

Первые агрегаты вышли на боронование еще 15 апреля, сейчас в поле работают все хозяйства района. Завершить посевную планируют к 3 июня, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.