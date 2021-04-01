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Услуга "Легкий возврат" позволит тюменцам быстрее вернуть неугодный товар

Общество, 09:36 25 апреля 2021

Почта России | Фото: Почта России

Услуга "Легкий возврат" позволит тюменцам быстрее вернуть неугодный товар, полученный в интернет-магазине. Для возврата заказа необходим только трек-номер от магазина.

Ни чек, ни документы, удостоверяющие личность, не требуются. Время оформления возврата занимает менее одной минуты, так как нет необходимости заполнять бланк в почтовом отделении. Возврат осуществляется в рамках законодательства на соответствующие категории товаров и в установленные законом сроки, рассказали "Megatyumen.ru" в тюменском отделении "Почты России".

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