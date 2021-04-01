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Электронные медкарты начали применять в поликлинике Ялуторовска

Общество, 13:41 25 апреля 2021

ИА "Тюменская линия"

В детской поликлинике Ялуторовска перешли на электронные медкарты, сообщает пресс-служба Областной больницы №23.

По словам главной медсестры больницы Татьяны Матушкиной, электронные карты доступны в кабинете доктора, все необходимые документы отсканированы и прикреплены к ней. Врачи имеют электронные подписи. Бумажная картотека переехала в архив.

"В детской поликлинике много профилактических посещений. Например, пройти осмотр, получить справку для бассейна, сделать прививку. Сейчас выписки, эпикризы, результаты исследований – все есть в компьютере, в базе данных. И доступно как участковому педиатру, так и узким специалистам, не надо ходить с документами из одного кабинета в другой", - добавляет она.

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