Театральный центр "Космос" реализует проект "ДЫМ" ко Дню Победы

| Фото: МТЦ "Космос" ВКонтакте | Фото: МТЦ "Космос" ВКонтакте

Премьера проекта спектакля-инсталляции "ДЫМ" пройдет в МТЦ "Космос" 9 Мая.

Спектакль создан по мотивам графического романа художника и автора комиксов из Санкт-Петербурга Ольги Лаврентьевой "Сурвило". В основе - история о мрачных годах войны и предшествующей эре репрессий. Главная героиня — бабушка автора книги Валентина Сурвило, которая родилась в 1925 году в Ленинграде. Ее ждала судьба, уготованная миллионам современников: ссылка, война, блокада, рассказали Moi-portal.ru создатели проекта.

Спектакль поставил режиссер из Санкт-Петербурга Владислав Тутак. Вход бесплатный. Возрастное ограничение 12+. После показов в "Космосе", организаторы повезут спектакль-инсталляцию в тюменские школы.

"В Тюмени мало театральных проектов, рассчитанных на подростковую аудиторию. Тем более таких, которые бы говорили с детьми на важные темы актуальным языком. "Сурвило" – это современный комикс, который впервые будет представлен в сценическом варианте. Нам бы хотелось, чтобы как можно больше детей смогли посетить наш спектакль, именно поэтому мы делаем его бесплатным и интегрируем внутрь школ: спектакль сам приходит туда, где его аудитория", — рассказала руководитель МТЦ "Космос" Александрина Шаклеева.