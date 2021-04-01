  • 25 апреля 202125.04.2021воскресенье
  • USD75,0893
    EUR90,4676
  • В Тюмени 10..12 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Театральный центр "Космос" реализует проект "ДЫМ" ко Дню Победы

Общество, 14:46 25 апреля 2021

МТЦ "Космос" ВКонтакте | Фото: МТЦ "Космос" ВКонтакте

Премьера проекта спектакля-инсталляции "ДЫМ" пройдет в МТЦ "Космос" 9 Мая.

Спектакль создан по мотивам графического романа художника и автора комиксов из Санкт-Петербурга Ольги Лаврентьевой "Сурвило". В основе - история о мрачных годах войны и предшествующей эре репрессий. Главная героиня — бабушка автора книги Валентина Сурвило, которая родилась в 1925 году в Ленинграде. Ее ждала судьба, уготованная миллионам современников: ссылка, война, блокада, рассказали Moi-portal.ru создатели проекта.

Спектакль поставил режиссер из Санкт-Петербурга Владислав Тутак. Вход бесплатный. Возрастное ограничение 12+. После показов в "Космосе", организаторы повезут спектакль-инсталляцию в тюменские школы.

"В Тюмени мало театральных проектов, рассчитанных на подростковую аудиторию. Тем более таких, которые бы говорили с детьми на важные темы актуальным языком. "Сурвило" – это современный комикс, который впервые будет представлен в сценическом варианте. Нам бы хотелось, чтобы как можно больше детей смогли посетить наш спектакль, именно поэтому мы делаем его бесплатным и интегрируем внутрь школ: спектакль сам приходит туда, где его аудитория", — рассказала руководитель МТЦ "Космос" Александрина Шаклеева.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:16 25.04.2021Трое мужчин с COVID-19 скончались в Тюменской области за сутки
16:36 25.04.2021В Ишиме 230 школьников сыграют в "Кадры будущего"
16:14 25.04.2021Развитие общественных пространств обсудили в Тюмени
15:51 25.04.2021Юных тюменцев приглашают на танцевальный конкурс