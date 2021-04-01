В Ишиме 230 школьников сыграют в "Кадры будущего"

| Фото: мультицентр «Моя территория» Ишима ВКонтакте | Фото: мультицентр «Моя территория» Ишима ВКонтакте

230 учащихся 8-11 классов из 10 школ Ишима станут участниками профориентационной игр "Кадры будущего", которая стартует на площадке мультицентра "Моя территория" с 26 апреля.

"Кадры будущего" — это настольная игра, в которой можно составить план освоения профессии, выстроить связь между навыками. Старшеклассники познакомятся с 39 профессиями. По окончании игры участники получат пять чек-листов по развитию надпрофессиональных компетенций.

Серия событий приурочена к проекту "Кадры будущего" в рамках трехдневного форума "ПрофВох", сообщает "Мегатюмень".