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В Голышманово студенты осваивают социальное проектирование

Общество, 19:21 25 апреля 2021

Голышмановского агропедколледжа  | Фото: Голышмановского агропедколледжа 

16 студентов Голышмановского агропедколледжа прошли курс обучения основам социального проектирования в "Проектной мастерской", организованной благотворительным фондом поддержки местных сообществ "НАШЕ ВРЕМЯ".

За пять занятий они разработали проекты: социальный спектакль "Вне Сети". Его сценарий практически завершен. Вскоре начнутся репетиции, а летом студенты колледжа отправятся на гастроли по пришкольным лагерям городского округа. Разработчики проекта "Экосити" личным примером хотят призвать население поддерживать чистоту на улицах округа.

На реализацию проектов студенты получили более 20 тыс. рублей, сообщает "Мегатюмень".

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