Тюменские кладбища приводят в порядок перед православными праздниками

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Вопросы содержания городских кладбищ в преддверии православных праздников рассмотрели рабочем совещании в Тюмени. Глава города Руслан Кухарук проверил, как выполнены поручения по результатам встречи, прошедшей 5 апреля.

Так, дороги между кладбищами Червишевское-4 и Червишевское-5 отсыпаны фрезерованным асфальтобетоном и спрофилированы - это временный вариант подъездной дороги.

Представителям подрядной организации поставлена задача следить за ее состоянием и, при необходимости, восстанавливать после обильных осадков. Также организована разворотная площадка для транспорта на кладбище Червишевское-5. Посетители отметили положительный эффект после отсыпки и задали вопрос: когда будут сделаны проезды по самому кладбищу?

Руслан Кухарук пояснил, что работы по устройству проездов на территории кладбища Червишевское-5 будут выполняться поэтапно, в настоящее время разработана проектная документация и уже в 2021 году запланировано приступить к работам по устройству проездов в капитальном исполнении с асфальтобетонным покрытием.

Территория у торговых павильонов сделана во временном исполнении - отсыпана фрезерованным материалом. Управа Калининского округа момент разрабатывает проектную документацию на комплексное благоустройство территории.