Тюменские кладбища приводят в порядок перед православными праздниками
Вопросы содержания городских кладбищ в преддверии православных праздников рассмотрели рабочем совещании в Тюмени. Глава города Руслан Кухарук проверил, как выполнены поручения по результатам встречи, прошедшей 5 апреля.
Так, дороги между кладбищами Червишевское-4 и Червишевское-5 отсыпаны фрезерованным асфальтобетоном и спрофилированы - это временный вариант подъездной дороги.
Представителям подрядной организации поставлена задача следить за ее состоянием и, при необходимости, восстанавливать после обильных осадков. Также организована разворотная площадка для транспорта на кладбище Червишевское-5. Посетители отметили положительный эффект после отсыпки и задали вопрос: когда будут сделаны проезды по самому кладбищу?
Руслан Кухарук пояснил, что работы по устройству проездов на территории кладбища Червишевское-5 будут выполняться поэтапно, в настоящее время разработана проектная документация и уже в 2021 году запланировано приступить к работам по устройству проездов в капитальном исполнении с асфальтобетонным покрытием.
Территория у торговых павильонов сделана во временном исполнении - отсыпана фрезерованным материалом. Управа Калининского округа момент разрабатывает проектную документацию на комплексное благоустройство территории.