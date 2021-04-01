Виноград "Космос" и "Алешенькин": тюменцы знакомятся с высокоурожайными культурами на открытии дачного сезона

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Выращиванием 70 сортов винограда занимается опытный виноградарь Олег Курдыбаха из дер. Патрушева. На открытии дачного сезона под крышей рынка "Алебашевский" он представил тюменцам около 20 самых популярных сортов.

Как рассказал он в интервью корреспонденту "Тюменской линии", за 18 лет практики выявил устойчивые и урожайные сорта для тюменского региона - это "Алешенькин" из белых сортов , из черных – "Космос".

"Вкус и у того, и другого сортов приятный, сладкий с фруктовыми нотками. Виноград – востребованная культура у жителей Тюменской области. Но все же есть пессимисты, которые не верят, что виноград способен расти и успешно плодоносить в регионе", - говорит Олег Курдыбаха.

Все сорта винограда, которые возделывает дачник, успевают за короткие лето и осень дать качественный, вкусный и ароматный урожай. К первым заморозкам весь виноград вызревает, добавляет он.

"Самое главное в виноградарстве – это решиться, все остальное уже не важно. Виноград выращивать не сложнее, чем томаты. Технология та же, единственное отличие – к зиме кусты винограда нужно пригибать к земле и укутывать, засыпать потом снегом", - делится советом специалист.

Многие тюменцы обращаются к Олегу за советами по поводу выращивания культуры. Он в свою очередь регулярно проводит лекции, тренинги, мастер-классы для тех, кто интересуется виноградом. Ведет свой сайт.

Напомним, открытие дачного сезона на рынке "Алебашевский" проходит 24 и 25 апреля.

Анжела Лебедева