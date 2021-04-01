На строительной площадке в Тюмени нашли минометный снаряд

Управление Росгвардии по Тюменской области Управление Росгвардии по Тюменской области

Подозрительный предмет, обнаруженный на стройплощадке, обследовали в Тюмени специалисты группы разминирования.

Как сообщили в управлении Росгвардии по Тюменской области, в дежурную часть поступила информация о находке, похожей на минометный снаряд. Подозрительный предмет был обнаружен на строительной площадке в одном из новых районов Тюмени.

На место выехали специалисты группы разминирования ОМОН. Саперы обследовали находку и установили, что это 82-мм минометная мина.

Снаряд будет уничтожен на полигоне с соблюдением всех мер безопасности, отметили в региональной Росгвардии.