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На строительной площадке в Тюмени нашли минометный снаряд

Происшествия, 21:55 24 апреля 2021

Управление Росгвардии по Тюменской области

Подозрительный предмет, обнаруженный на стройплощадке, обследовали в Тюмени специалисты группы разминирования.

Как сообщили в управлении Росгвардии по Тюменской области, в дежурную часть поступила информация о находке, похожей на минометный снаряд. Подозрительный предмет был обнаружен на строительной площадке в одном из новых районов Тюмени.

На место выехали специалисты группы разминирования ОМОН. Саперы обследовали находку и установили, что это 82-мм минометная мина.

Снаряд будет уничтожен на полигоне с соблюдением всех мер безопасности, отметили в региональной Росгвардии.

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# боеприпасы , Росгвардия

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