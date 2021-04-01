Около 200 юных пловцов из Тюмени, Тобольска и Увата участвуют в открытом первенстве

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Около 200 юных пловцов в возрасте 7-17 лет участвуют в открытом первенстве Уватского района по плаванию 24-25 апреля. Состязания проходят при поддержке "Газпромнефть – Хантос" в рамках программы социальных инвестиций "Родные города".

По информации организаторов, в состав сборной Уватского района вошли 70 спортсменов двух тренеров Зои Канеевой и Ирины Астапенко. Школу тобольского плавания представляют две команды: "Молодость" - 30 человек и ДЮСШ №2 – 65 человек. Из Тюмени приехали 30 пловцов.

По итогам первого дня у уватских пловцов пять первых мест, три вторых и шесть третьих мест. Некоторые пловцы выполнили юношеский и взрослый разряды.

Как рассказала главный судья соревнований Светлана Середкина из Тобольска, в Увате созданы все условия для проведения серьезных соревнований.

"Важное новшество бассейна – табло, где спортсмены и родители могут увидеть свой результат сразу, по окончании заплыва, - отмечает она. - Мы представляем команду ДЮСШ №2 Тобольска, 50 человек. Ребята показывают хорошие результаты, красивую технику. Есть те, кто только учиться – юные спортсмены, которым предстоит показывать достойные результаты".

Модернизацию бассейна Увата оценили все участники первенства. Наличие электронной системы хронометража привлечет соревнования регионального уровня, уверены специалисты.

"Мы рады, что программу федерации плавания подсоединили с щитами уватского бассейна. И здесь теперь могут проходить соревнования областного уровня. Рекомендую всем приезжать в Уват на сборы, здесь очень хорошая обстановка", - заметила тренер по плаванию СК "ПАРТИКОМ", Тюмень, тренер юниоров Тюменской области, главный секретарь открытого первенства Уватского района Мария Медведева.

В соревнованиях в Увате участвуют два кандидата в мастера спорта - Анна Шеремет, Уват и Александра Шуракова, Тюмень. Девушки входят в сборную области и представят регион на первенстве России в Пензе 13 мая.

Анжела Лебедева