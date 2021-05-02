В Тюменской области выберут "Лидеров XXI века"

| Фото: Даниила Демченко, РДШ Тюменской области | Фото: Даниила Демченко, РДШ Тюменской области

Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений "Лидер XXI века" стартовал в Тюменской области.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" региональный куратор направления "Гражданская активность" Российского движения школьников Надежда Алерская, за победу будут бороться представители муниципалитетов. До 7 мая пройдет заочный этап, а 18 мая состоится очный этап состязания.

"В ходе заочного этапа участники пройдут обучающие курсы на сайте корпоративного университета Российского движения школьников. Далее им необходимо будет выполнить конкурсные задания, написать эссе и подготовить презентацию о себе и своей деятельности", - уточнила она.

На очном этапе, который пройдет в мультицентре "Контора пароходства", состоится деловая ролевая игра. Кроме того, организаторы планируют провести мастер-класс для подготовки ко всероссийскому этапу.

Отметим, участниками конкурса станут школьники, студенты и педагоги. Возраст участников – от 11 до 35 лет. Школьники поучаствуют в номинациях "Активист детского общественного объединения 11-13 лет", "Лидер детского/молодежного общественного объединения 14-15 лет" и "Лидер детского/молодежного общественного объединения 16-17 лет".

Среди студентов и педагогов определят победителей в номинациях "Лидер молодежного сообщества 18-24 лет", "Руководитель детского общественного объединения 18-24 лет", "Руководитель детского общественного объединения 25-35 лет".

"В состав жюри конкурса войдут представители Российского движения школьников, Российских студенческих отрядов, а также победители прошлых лет. В каждой номинации мы выявим призеров, занявших первое, втрое и третье места. Кроме того, эксперты смогут отметить отдельных участников специальными призами", - рассказала Надежда Алерская.

Итоги регионального этапа конкурса подведут 19 мая. Победители представят Тюменскую область на заключительном всероссийском этапе "Лидеров XXI века".

Любовь Голышева