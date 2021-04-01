Wi-Fi придет в 23 населенных пункта Тюменской области

| Фото: Ростелеком | Фото: Ростелеком

350 км линий оптической связи построят в Тюменской области до конца 2021 года. Бесплатный Wi-Fi придет в еще 23 села, выход в интернет получат более 8 тыс. жителей Вагайского, Сорокинского, Тобольского, Тюменского, Уватского и Ярковского районов.

Как сообщает Ростелеком, В Тюменской области завершается первый этап федерального проекта устранения цифрового неравенства. С 2015 года в 181 поселке построены волоконно-оптические линии связи и установлены точки Wi-Fi.

Всего в перечень малых сел, включенных в проект, вошли 204 населенных пункта региона. В 14 районах работы по запуску точек доступа в интернет выполнены полностью.