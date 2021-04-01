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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Wi-Fi придет в 23 населенных пункта Тюменской области

Общество, 15:53 26 апреля 2021

Ростелеком | Фото: Ростелеком

350 км линий оптической связи построят в Тюменской области до конца 2021 года. Бесплатный Wi-Fi придет в еще 23 села, выход в интернет получат более 8 тыс. жителей Вагайского, Сорокинского, Тобольского, Тюменского, Уватского и Ярковского районов.

Как сообщает Ростелеком, В Тюменской области завершается первый этап федерального проекта устранения цифрового неравенства. С 2015 года в 181 поселке построены волоконно-оптические линии связи и установлены точки Wi-Fi.

Всего в перечень малых сел, включенных в проект, вошли 204 населенных пункта региона. В 14 районах работы по запуску точек доступа в интернет выполнены полностью.

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# Интернет , Ростелеком

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