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Студенты ТИУ сдадут демоэкзамены по стандартам WorldSkills

Общество, 16:27 26 апреля 2021

worldskills.ru | Фото: worldskills.ru

Неделя демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills стартовала в Тюменском индустриальном университете. Промежуточная аттестация обучающихся по программам СПО проводится на базе Центра компетенций по стандартам Worldskills Russia Многопрофильного колледжа, сообщает вуз.

В демонстрационных экзаменах принимают участие обучающиеся двух специальностей — "Информационные системы (по отраслям)" и "Рациональное использование природохозяйственных комплексов".

26-28 апреля пройдут экзамены по компетенции "Программные решения для бизнеса", 27-30 апреля – по компетенции "Лабораторный химический анализ". Трансляцию проведения промежуточной аттестации обучающихся можно посмотреть по ссылке.

В первый день состоится регистрация, инструктаж и жеребьевка участников. Последующие дни будут посвящены выполнению экзаменационных заданий.

Ранее в ТИУ уже проводился демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. Он предусматривает моделирование реальных производственных условий для демонстрации обучающимися профессиональных умений и навыков, независимую экспертную оценку выполнения заданий, определение уровня знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с международными требованиями.

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# WorldSkills , ТИУ

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