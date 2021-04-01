В Тюмени начнут развивать хоккей на траве
В Тюменской области будут развивать хоккей на траве. Соответствующее соглашение подписано между региональным департамент физической культуры и спорта и Федерацией хоккея на траве России.
По мнению президента федерации Антона Мороза, в Тюмени есть возможности для развития этого вида спорта.
"При федеральной поддержке мы сможем организовывать соревнования и турниры всероссийского и международного уровня", - отметил он.
Соглашение подписано в рамках реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни", который предусматривает увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2030 году до 70%.
Стороны договорились о проведении ежегодных чемпионатов Тюменской области и иных региональных, межрегиональных турниров на территории области по хоккею на траве, индорхоккею, мини-хоккею на траве.