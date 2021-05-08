Оператор детского телефона доверия рассказала, почему подросткам важна поддержка

| Фото: telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

На детский телефон доверия в Тюменской области чаще всего звонят подростки – ребята в возрасте 13-14 лет. Это именно тот возраст, когда начинаются проблемы межличностных отношений, развития своей личности. Также ребята часто не могут найти общего языка с родителями, бабушками и дедушками. Иногда жалуются и на травлю со стороны сверстников

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала оператор детского телефона доверия в Тюменской области.

Специалист отметила, что, как правило, звонят дети, которым не хватает внимания, сопереживания со стороны взрослых. Зачастую, им достаточно просто выговориться и получить поддержу со стороны взрослого.

"Подростки чаще обращаются, потому что им не хватает поддержки. Они звонят с фразой – "можете ли вы меня просто выслушать", "можете ли со мной поговорить". А потом благодарят за поддержку. То есть порой достаточно просто выслушать ребенка", - рассказала оператор.

Она добавила, что порой многие недооценивают это сочувствие и молчаливое сопереживание. На самом деле важно, чтобы подросток мог прийти домой, выговориться, знать, что его выслушают и не будут при этом ругать.

"Он же все равно кому-то выговорится, расскажет. И не всегда это будет детский телефон доверия, это могут быть друзья. Ребенок может получить это внимание и псевдоподдержку в плохой компании, что не очень хорошо. Поэтому родители – это более экологичный вариант", - сказала она.

Напомним, детский телефон доверия 8-800-2000-122 работает ежедневно и круглосуточно. Только за первый квартал в Тюменской области операторы приняли 647 звонков, из них 265 – от детей и подростков, 61 – от родителей, 321 – от иных граждан. Специалисты оказывают помощь бесплатно и анонимно. Это особенно важно, если ребенок срочно нуждается в поддержке. Также функционирует сайт детского телефона доверия.

Любовь Голышева